أسامة الأزهرى ناعيا حسب الله الكفراوى: نثمن دوره كأحد المخططين المعماريين

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، المهندس حسب الله الكفراوى -وزير الإسكان الأسبق، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 91 عامًا.





وقال الأزهرى: أتوجه بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن ينزله منازل الأبرار، وأن يشفع فيه علمه وأعماله الصالحة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. ولقب الفقيد بـ"أبى المدن الجديدة فى مصر"، مثمنا دوره كأحد المخططين المعماريين فى مصر خلال القرن الماضى، حيث شغل عدة مناصب مهمة بنجاح كبير، كما كان أول من وضع نواة المدن الجديدة وتقسيمها. وكان قد كتب عبد العزيز الكفراوى نجل حسب الله الكفراوى، تدوينة على حساب منسوب له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "توفى الى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوى..... أوصيكم بالدعاء".

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