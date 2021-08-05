/644061/تاريخ-مواجهات-الزمالك-وغزل-المحلة-في-القرن-الـ-21

يستعد الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، لمواجهة غزل المحلة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج في السطور التالية تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة من بداية الألفية الجديدة وبالتحديد من موسم ٢٠٠٠ / ٢٠٠١.

تاريخ مواجهات الزمالك وغزل المحلة

تقابل الفريقان خلال هذه الفترة في 24 مباراة في جميع المسابقات ( الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر المصري )، فاز الزمالك خلالها في ١٧ لقاء، وتعادلا في ثلاث مواجهات وخسر الأبيض أربع مباريات.

في بطولة كأس مصر تقابل الفريقان مرة واحدة موسم ٢٠١٣ /٢٠١٤ في دور الستة عشر ووقتها فاز الزمالك بهدفين لهدف.

تقابل الفريقان ببطولة السوبر المصري موسم ٢٠٠١ وفاز الزمالك بهدفين لهدف.

آخر مواجهة بين الفريقين كانت في الدور الأول من هذا الموسم وبالتحديد بالجولة رقم ١١ وانتهت بفوز غزل المحلة بهدفين لهدف.

آخر فوز للزمالك على غزل المحلة كان في موسم ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتحديدا يوم 7 مايو عام 2016 حيث حقق الأبيض الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حمودي ومايوكا.

موعد مباراة الزمالك والمجد السكندري

كشف منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن خوض الفريق لمباراة ودية يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس أمام فريق المجد السكندري بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأوضح المدير الإداري أن المدير الفني طلب خوض المباراة في اليوم التالي للقاء غزل المحلة، لتجهيز اللاعبين المستبعدين والناشئين استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم 10 أغسطس باستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.

مباريات الزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت..