/644060/تشييع-جثمان-حسب-الله-الكفراوى-من-مسجد-المشير-عقب-صلاة-الجمعة

تشيع جنازة المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان الأسبق، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، حيث يعد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، الذي وافته المنية اليوم الخميس أكثر الداعمين لثورة 30يونيو التى خرج فيها الشع المصري بكافة المحافظات لرفض تنظيم الإخوان الإرهابي، فيما يرصد دوت الخليج صورة نادرة له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إبان كونه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

تشييع جثمان حسب الله الكفراوى من مسجد المشير عقب صلاة الجمعة وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب:"رحل المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق ، كان رجلا من أشرف الرجال ، طاهر اليد ، عفيف اللسان ، كان يعمل ليل نهار ، كان محبا للوطن ، عاش بسيطا ورحل بسيطا ، إنجازاته في مجال الإسكان لاتعد ولاتحصي ، كان مهندس المدن الجديده ، ومنحازا للإسكان الشعبي لمصلحة الفقراء ‏رحم الله المهندس حسب الله الكفراوي ، الذي ستبقي سيرته خالدة في ذاكرة الوطن"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشييع جثمان حسب الله الكفراوى من مسجد المشير عقب صلاة الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.