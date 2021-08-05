/644059/موقف-الشناوي-من-إجراء-عملية-الرباط-الصليبي-صور

أجرى أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك السابق وفريق بيراميدز الحالي، اليوم الخميس، عملية جراحية في الرباط الصليبي، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

انتهى أحمد الشناوي من إجراء عملية الرباط الصليبي، حيث كان قد تعرض أحمد الشناوي إلى قطع في الرباط الصليبي في أحد المباريات التي شارك فيها أساسيا مع فريقه. أرقام «جوكر» الإسماعيلي خلال مباراة بيراميدز و يستعرض دوت الخليج أرقام محمد عادل لاعب الإسماعيلي خلال مباراة بيراميدز والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي بدفيين لكل فريق. - 100٪ اعلى دقة نجاح مراوغات: 4 - 95٪ نجاح الكرات الطويلة المنفذة: 7 - 94٪ نجاح العرضيات المنفذة: 3 - 92٪ نجاح الصراعات البدنية: 6 بعد عرضه على الأهلي والزمالك.. أرقام «جوكر» الإسماعيلي الجديد في مباراة بيراميدز - أكثر من صنع فرص كبيرة من فريقه: 2 - 5 استرجاع للكرة - لم تتم مراوغته - كسب جميع الصراعات العالية ترتيب الإسماعيلي بعد مباراة بيراميدز ورفع الإسماعيلي رصيده للنقطة33 ليحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما رفع بيراميدز رصيده من النقاط للنقطة 44 في المركز الثالث بجدول الترتيب بعد المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات الدوري الممتاز. تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي خط الوسط: محمد فاروق - نبيل دونجا - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمود حمادة خط الهجوم: محمود وادي ويتواجد على مقاعد البدلاء مهدي سليمان - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - عمر جابر - جون أنطوي - طارق طه - إبراهيم حسن - دودو الجباس قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة خط الهجوم: دودو الجباس - جون أنطوي - محمود وادي

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