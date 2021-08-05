كرة يد الزمالك يهزم البنك الأهلي ودياً اليوم

/644058/كرة-يد-الزمالك-يهزم-البنك-الأهلي-وديا-اليوم

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على البنك الأهلي 27-25 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قدم الزمالك مباراة قوية على المستوى الفني والبدني وأنهى الشوط الأول لصالحه بنتيجة 13-11، قبل أن يواصل الفريق سيطرته على اللقاء في الشوط الثاني وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 27-25.

وظهر أكثر من لاعب بفريق الزمالك بمستوى طيب ومنهم: خالد وليد وأحمد حسام وهتلر وحازم ممدوح ومحمد طارق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي المؤهل لكأس العالم للأندية بالمباراة المقرر إقامتها يوم 18 أغسطس الجاري بالقاهرة.

فشل المنتخب المصري لكرة اليد في بلوغ النهائي لأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي في مباراة شهدت تألق كبير من حارس الديوك الفرنسية والتي تصدى لـ 17 هدف محقق.

ويواجه المنتخب المصري لكرة اليد الخاسر من مباراة الدنمارك وإسبانيا للعب على الميدالية البرونزية ضمن منافسات أولمبياد طوكيو، وفي حالة نجاحهم في تحقيق الميدالية سيكون هو الإنجاز الأول للمنتخبات المصرية في الأولمبياد.

أحداث مباراة منتخب اليد وفرنسا

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

تعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/1.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.