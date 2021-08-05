«قطع لأبوه عضوه الذكري بعد ماشافه مع مراته فى السرير»..والمحكمة تقضى بإعدامه

/644054/قطع-لأبوه-عضوه-الذكري-بعد-ماشافه-مع-مراته-فى-السريروالمحكمة-تقضى-بإعدامه

« أبويا كان بيخوني مع مراتي وغاوي شعوذة وسحر .. مزقت ملابسة ».. بهذا الكلمات اعترفا «سعيد » صاحب الـ 45 سنة، المتهم سددت له 9 طعنات بسلاح «سكين» ومزقت ملابسه وقطعت عضوه الذكري.. تلك كانت اعترافات «سعيد» 45 سنة بقتل والده بمنطقة إمبابة في الجيزة، وقال: «أبويا بيخوني مع مراتي وغاوي شعوذة وسحر».. تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيقات.

عدم القدرة على معاشرة زوجتي

وقال المتهم« سعيد » : أنا متزوج ومقيم في شقة بالقرب من شقة والدي في منطقة إمبابة، ومنذ فترة بدأت أشعر بعدم الاتزان في تصرفاتي وعدم القدرة على معاشرة زوجتي الجنسية، فاكتشفت بالصدفة أن والدي عمل لي سحر لمعاشرة زوجتي، لهذا قررت التخلص منه خاصة بعد أن دمر حياتي وعيشنى في جحيم.

وأكمل المتهم أثناء إعترافاته:« أنه يوم الحادث دخل إلى المطبخ وأخذ سكينًا ودخل غرفة والده الذي كان مستغرقًا في النوم، وسدد له 9 طعنات بسكين حتى فارق الحياة وسقط على الأرض في بحر من الدماء، ثم جرده من ملابسه وقطع عضوه الذكري، وتابع: «عندما شاهدت زوجتي المشهد هربت من الشقة، وتم ضبطتى ».

قطع العضو الذكري

وقالت التحريات بعد الاستماع إلى أقوال شهود عيان حول الواقعة، إن المتهم تصدر منه تصرفات غريبة منذ فترة وتحفظت القوات على السلاح المستخدم في الحادث، وقامت النيابة بمناظرة الجثة وتبين وجود طعنات في مناطق الرقبة والوجه والبطن، وقطع في العضو الذكري.

علاقة محرمة مع زوجتي

طالبت النيابة الأجهزة الأمنية، باستكمال التحريات في الجريمة، وتم انتداب طبيب شرعي لبيان سبب الوفاة في الحادث، واستجوبت النيابة العامة المتهم الذي اعترف بقتل والده بسلاح أبيض « سكين»، بعد أن شاهده في علاقة محرمة مع زوجته، وقررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي قضت بالحكم بإعدامه في التهم المنسوبة إليه.