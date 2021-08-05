/644053/تاريخ-مواجهات-مصر-وإسبانيا-لكرة-اليد-قبل-لقاء-برونزية-أولمبياد-طوكيو

يلتقي منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد مع نظيره منتخب إسبانيا ، يوم السبت المقبل ، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في أولمبياد طوكيو 2020 ، والتتويج بالميدالية البرونزية ، بعد فشل الطرفين في التأهل للدور النهائي.

ويلتقي الطرفين في منافسات كرة اليد بدورة أولمبياد طوكيو ، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع ، على حصد "ميدالية برونزية"، والتي تشهد على اللقاء التاسع بين الطرفين في تاريخ مواجهاتهم، في مختلف المسابقات والوديات.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

قبل إستعراض تاريخ مواجهات منتخب مصر وإسبانيا لكرة اليد، علينا التنويه، على لمن تميل الكفه في نتائج المواجهات بين المنتخبين، والتي تميل بشكل كامل لمنتخب الأندلس، وغياب مصر في تحقيق نتيجة إيجابية في اللقائات السابقة.

ويستعرض دوت الخليج تاريخ ونتائج مواجهات مصر وإسبانيا، قبل لقاء برونزية طوكيو 2020:

تاريخ مواجهات مصر وإسبانيا لكرة اليد

في السويد 1993... فوز إسبانيا 17 - 14 هدف.

في أيسلندا 1995... فوز إسبانيا 27 - 20 هدف.

في اليابان 1997... التعادل 19 - 19 هدف.

في ألمانيا 2007... فوز إسبانيا 33 - 29 هدف.

في كرواتيا 2009... فوز إسبانيا 28 - 24 هدف.

في السويد 2011... فوز إسبانيا 31 - 18 هدف.

في إسبانيا 2013... فوز إسبانيا 29 – 24 هدف.

في إسبانيا ودياً 2021.. فوز إسبانيا 30 – 29 هدف.

نتيجة مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وتعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/13، ثم تمكن لاعبو فرنسا من الفوز بالمبارة في الشوط الثاني من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/23.