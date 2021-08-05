الرئيس السيسى لمنتخب اليد: قدمتم النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، مضيفاً: "فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة".
وقال الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي .كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري..شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".
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