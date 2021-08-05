الرئيس السيسي للاعبي منتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحية للمنتخب الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020.
وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي: «تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء البطولي والمشرّف أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة».
وأضاف: «إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولي.. كما أؤكد على دعمي الكامل والشامل في رعاية الرياضة والشباب المصري.. شكرًا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا».
وكان المنتخب المصري خسر في لقاء نصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام المنتخب الفرنسي، بنتيجة 27-23، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الخميس. ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد، مع نظيره الإسباني في لقاء المركز لتحديد الحاصل على الميدالية البرونزية في منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد إسبانيا يوم السبت المقبل على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، وتنطلق في العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
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