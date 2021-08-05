السفير الروسي في القاهرة: تأكدنا من تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بالمطارات والمنتجعات...

أكد السفير الروسي في القاهرة، جريجوري باريسينكو، أن بلاده تأكدت من تعزيز السلطات المصرية الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات بشكل كبير، لافتا إلى أن السياح من بلاده سيلاقون في مصر إقامة آمنة ومريحة.

وقال باريسينكو، وفقا لمقال له نشرته السفارة الروسية في القاهرة، اليوم الخميس، أن سلطات بلاده لديها اقتناع تام أن السلطات في مصر عززت الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات بشكل كبير؛ لذلك نتوقع أن يلقى السياح الروس الذين يتذكرون حسن الضيافة المصرية التقليدية ويفتقدون البحر الأحمر كثيرًا إقامة آمنة ومريحة

وأضاف سفير روسيا في القاهرة أن "من المؤكد أن اتفاق رئيسي الدولتين على استئناف الاتصالات الجوية المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية على البحر الأحمر مفيد للغاية، لاسيما بعد الاستعدادات الجادة من الجانبين.

واكد السفير الروسي أن أولى الرحلات المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ ستبدأ في 9 أغسطس الجاري، منوها بأنه في حالة قلت معدلات الإصابة بالوباء، فستزداد كثافة الرحلات.

وتابع السفير الروسي قائلا: كان من الصعب على روسيا أن تتخذ هذه الخطوة بوقف حركة الطيران إلى مصر بعد أن تحطمت طائرتنا التي غادرت شرم الشيخ في عام 2015، لكننا تأكدنا من أن المطارات والمنتجعات المصرية عززت الإجراءات الأمنية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

واستطرد: السياح الروس يفتقدون البحر الأحمر وينتظرون إجازة آمنة ومريحة، وهو ما سيؤدي ذلك إلى فتح فرص هائلة للتفاعل في صناعة السياحة.