عاجل.. السيسى لمنتخب اليد: مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية لمنتخب مصر الوطنى لكرة اليد، على أدائه المشرف أمام نظيره الفرنسى، فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020، مشيرا إلى أنهم قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة.





وكتب الرئيس السيسى فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطنى لكرة اليد على الأداء البطولى والمشرف أمام المنتخب الفرنسى فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو 2020، فقد قدموا النموذج الأمثل لروح القوة والإصرار حتى آخر لحظة من المباراة". وأضاف الرئيس: "إن مصر تفخر بإنجازكم الكبير وعزيمتكم الجبارة وأدائكم البطولى، كما أؤكد على دعمى الكامل والشامل فى رعاية الرياضة والشباب المصرى.. شكرا لكم.. لقد شرفتمونا وأسعدتمونا".

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