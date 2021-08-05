/644052/التنسيقية تنظم-غرفة-نقاشية-عبر-كلوب-هاوس بعنوان-خروج-الشركات-الناشئة-من-مصر-الأسباب-والحلول

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق (كلوب هاوس) اليوم الخميس الساعة الثامنة مساء بعنوان خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول وذلك ليكون نقاش مفتوح مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الاعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاستاذ لؤي الشواربي, مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة . تابعونا عبر الرابط التالي: https://www.clubhouse.com/.../%D8%AA%D9.../q3OfRvds/PYl19a7O

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنسيقية تنظم غرفة نقاشية عبر كلوب هاوس بعنوان «خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.