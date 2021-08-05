زعيم أغلبية البرلمان: «كيف لا أحب قنا؟ ..وأنا  فيها وُلدت ..وبحواريها نشأت ..وقبري تحت ترابها بإذن الله»

/644048/زعيم-أغلبية-البرلمان-كيف-لا-أحب-قنا-وأنا- فيها-ولدت-وبحواريها-نشأت-وقبري-تحت-ترابها-بإذن-الله

نشرت الصفحة الرسمية للنائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية، الأمين العام، فيدو عن محافظة قنا، والتى ينتمي إليها المهندس أشرف رشاد حيث تضمن الفيديو عدد من المشاهد المختلفة بمحافظة قناة حيث الشوارع والمساحات الخضراء والمعالم التى تتميز بها المحافظة. ودون زعيم الأغلبية علي الفيديو بقوله:"«كيف لا أحب قنا؟ ..وأنا فيها وُلدت ..وبحواريها نشأت ..وقبري تحت ترابها بإذن الله»

النائب أشرف رشاد وزعيم الأغلبية

محافظة قنا هي إحدى محافظات جنوب الصعيد بمصر، وتقع جنوب العاصمة القاهرة بحوالي 600 كيلومتر، يتوسط المحافظة نهر النيل الذي يساهم في قيام النشاط الزراعي، كما توجد من جهة الشرق سلاسل جبال البحر الأحمر، وفي الغرب الصحراء الغربية. ونظراً لوجود الصخور الجرانيتية يغير النهر مجراه في قنا مكونا ما يعرف بثنية قنا التي تميز جغرافية المحافظة. وذلك الشكل الجيولوجي للمنطقة - في نظر كثير من علماء البترول - يساعد على وجود كميات اقتصادية من الزيت الخام.

تبلغ المساحة الكلية لمحافظة قنا 10798 كيلومتراً مربعاً، والمساحة المأهولة 1740.72 كيلومتراً مربعاً وتقع المحافظة بين دائرتي عرض 15- 26 شمالاً و8-26 جنوباً، وخطى طول 50-32 شرقاً و42-32 غرباً، وتحدها شمالاً محافظة سوهاج وجنوباً محافظة الأقصر، وشرقا محافظة البحر الأحمر؛ وغربا محافظة الوادي الجديد.

زعيم الأغلبية ومحافظة قنا

مناخ محافظة قنا قاري، أي شديد الحرارة صيفاً، وشديد البرودة شتاء، وهو جاف طوال العام ونادراً ما يسقط المطر في محافظة قنا. وقد تصل درجات الحرارة في الشتاء إلى 6 درجات مئوية وفي الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية. والرياح في قنا ـ في معظمها ـ شمالية شرقية. وتتعرض المحافظة أحياناً إلى السيول التي تنحدر إليها من مرتفعات البحر الأحمر.