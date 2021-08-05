/644047/فيديو-نقل-الأهلي-لـ-كاس-إفريقيا-من-مقر-زايد--إلي-فرع-مدينة-نصر

يقوم النادي الأهلي الأن بنقل كاس إفريقيا من فرع زايد إلي مقر مدينة نصر بعد النجاح بحصد البطولة العاشرة على حساب كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي إقيمة بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

وانتظم خماسي الأهلي الدولي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر في مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري، بعد منحهم راحة سلبية عقب العودة اليابان وانتهاء مشاركتهم في أولمبياد طوكيو.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.