/644046/السجن-المؤبد-25-سنة-لعاطلين-في-اتهامهما-بسرقة-8-أشخاص-بأطفيح
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار عماد إبراهيم عفيفي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، ووائل صلاح، وأمانة سر عصام نصار ووائل حسين وعبدالعزيز محمد مناع، اليوم الخميس 5 سبتمبر2021، بالسجن المؤبد 25 سنة لعاطلين في اتهامهما بسرقة 8 أشخاص بالإكراه فى منطقة أطفيح.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن المؤبد 25 سنة لعاطلين في اتهامها بسرقة 8 أشخاص في أطفيح
أسماء الضحايا والمتهمين
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين «أحمد م ع م م»، 22 عامًا ، عامل، «رمضان ح ع م»، بدائرة مركز شرطة الصف بمحافظة الجيزة سرقا مبالغ مالية ومنقولات مملوكة للمجني عليهم على يوسف ذكي، وعبدالنبي سليم رزق، وجمعه علي عبد التواب، وعبدالنبي عباس عتريس، ومحمد محمود سعيد، وسعيد محمد سعید، وكرم محمد عباس، وسيد محمد سعيد، بالإكراه الواقع عليهم بأن باغتهم أثناء توقفهم لإصلاح سيارة الأول بأحد الطرق العامة، وأشهر أحدهما سلاح ناري بندقية آلية وأشهر الآخر سلاح أبيض« سكين»، واقتادهم إلي منطقة جبلية فبث الرعب في نفسهم، وشلا مقاومتهم واستولى على المسروقات وما أن حاول المجني علية الرابع المقاومة حتى أطلق المتهمون الأول صوبه أعيرة نارية أحدثت به وبالمجني عليه الثالث إصابات، فتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المـسروقات وفرا بها هاربين.
سلاح ناري
وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بحيازة وإحراز سلاح ناري بندقية حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا وأحرزا سلاح أبيض "حديدة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.
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