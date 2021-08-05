«عايزين تلموا لايكات تافهة زيكم» ابنة أحمد راتب تهاجم منتقدي صوره بالملابس الداخلية

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دوت الخليج يرصد غضب لمياء راتب من رواد السوشيال ميديا بسبب والدها

أعربت لمياء راتب عن غضبها من خلال التعليق على أحد الصفحات التي تداولت صور والدها أحمد راتب، فقالت: “لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزني تلموا لايكات تافهة زي صفحتكوا، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه، ويكفيني إنه أحسن أب في العالم، ألف رحمة ونور عليك يابابا ياطيب”.

وتابعت لمياء راتب في تعليق أخر موضحة: “"للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره.. الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه لأنه كان على سجيته طول عمره".

والصور التي انتشرت للفنان الراحل أحمد راتب من كواليس فيلم مراتي في الكلبش، والذي شاركته بطولته الفنانة نهال عنبر ومجموعة من الوجوه الشابة.

نبذة عن الفنان أحمد راتب

التحق أحمد راتب في بداية حياته بكلية الهندسة، ثم انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على البكالوريوس، ثم بدأ مشواره الفني وبدأ الانضمام لأكثر من عمل فني، وقدم أحمد راتب حوالي 300 عمل فني، للسينما، والتليفزيون، والمسرح، والإذاعة، وأبرزها هي "المتسول، واحدة بواحدة، حتى لا يطير الدخان"، وجاءت فترة التسعينيات، قدم راتب مع الزعبم فيلم "جزيرة الشيطان" عام 1990، وفيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، و"الإرهاب والكباب"، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة.

وتوفي أحمد راتب في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا عد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، وشيعت جنازته من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.