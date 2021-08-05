مجلس الوزراء ينعي حسب الله الكفراوي: واحد من أعلام ورموز الهندسة المدنية

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دوت الخليج

مجلس الوزراء ينعي وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي

وقال مجلس الوزراء فى برقية العزاء:” بمزيد من الحزن والأسى، ينعي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير التعمير والإسكان الأسبق، ونقيب المهندسين الأسبق، والذي وافته المنية اليوم”.

الوزراء: حسب الله الكفراوي واحد من أعلام ورموز الهندسة المدنية

وأكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الهندسة المدنية في مصر، والذي كان يُعد قامة كبيرة في قطاع البناء والعمران، قدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسئولية في مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

وتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازي والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.

هذا توفي اليوم الخميس، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وذلك عن عمر ناهز 91 عامًا.