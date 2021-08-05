/644043/نقابة-البناء-والأخشاب-تنعى-حسب-الله-الكفراوي-أبرز-رموز-التخطيط-العمراني-في-مصر-وحاز-قبولا-شعبيا-كبيرا

نعى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وزير الإسكان الأسبق، حسب الله المغراوي، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز ٩١ عاما.

وأكدت النقابة العامة في بيان لها اليوم، أن الراحل كانت له بصمات واضحة في قطاع التشييد والبناء، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات التي شهدتها مصر ستظل شاهدة على كفاءته وحبه لوطنه.

حسب الله الكفراوي فى ذمة الله

وأشارت النقابة العامة، برئاسة عبد المنعم الجمل، إلى أن المهندس حسب الله الكفراوي واحدا من رموز التخطيط العمراني في مصر، لاسيما وأن في عهده شهدت البلاد طفرة كبيرة في بناء المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال بيان النقابة العامة: نجاح الكفراوي في الملفات التي تم إسنادها إليه منحته شعبية كبيرة بين جميع المواطنين، وأطلق عليه الكثيرين لقب "أبو المدن الجديدة في مصر".

يشار إلى أن حسب الله الكفراوي، ولد في قرية كفر سليمان، مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، في 22 نوفمبر 1930، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية من جامعة الإسكندرية عام 1950.

تولى حقيبة الإسكان لمدة ١٦ عاما، اعتبارا من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، كما كان مفوضا بالإدارة لشركة القنال العامة للمقاولات، قبل توليه منصب محافظ دمياط في نوفمبر عام 1976.

ترأس المهندس حسب الله الكفراوي، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيباً للمهندسين العام 1991.