/644042/أمانة-مستقبل-وطن-بالإسكندرية-تنشر-تفاصيل-شروط-ومواعيد-دوري-الحزب-في-نسخته-الثالثة

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالاسكندرية معلومات هامة حول دوري مستقبل وطن والذي من المقرر ان يبدأ ١٠ أغسطس إلي ١٥ أغسطس ، وذلك في إطار أهتمام حزب مستقبل وطن بالشباب و بالأنشطة الشبابية يتشرف حزب مستقبل وطن بدعوة كافة شباب الوطن للمشاركة في دوري مستقبل وطن لعام ٢٠٢١.

شروط الألتحاق :-

١- أن يكون المشارك مصري الجنسية.

٢- السن من ١٨ ألي ٣٥ عام ( مسموح في كل فريق بعدد ٢ لاعب فقط فوق سن ٣٥ عام ) .

مواعيد المباريات :-

تبدء المباريات بمستويات مختلفة وهي كالآتي-

١- المستوي الأول ( ويكون بين الفرق المشاركه من الوحدات الحزبية أو الشياخات وتبدء المباريات من ١٠ أغسطس ألي ١٥ أغسطس) ٢- المستوي الثاني ( ويكون بين الفرق المشاركه من المراكز أو الدوائر أو الأقسام وتبدء المباريات من ١٦ أغسطس ألي ١ سبتمبر) ٣- المستوى الثالث ( ويكون بين الفرق المشاركه والفائزة في التصفية علي مستوي المحافظة التي صعدت للمستوي الثالث وتبدء المباريات من ٥ سبتمبر ألي ٢٠ سبتمبر) ٤- المستوي الرابع والأخير _ نهائي الدوري ( ويكون بين الفرق المشاركه والفائزة علي مستوي المحافظات والتي تم تصعيدها للمستوي الرابع

والنهائي وستكون فاعليات المباريات النهائية وختام الدوري في خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ) .

المزايا الخاصة بالمشاركين :-

١- سيحصل كل لاعب علي تي شيرت مستقبل وطن .

٢- الأشتراك مجاني لكل الفرق بكل الأعمار

٣-سيتكفل الحزب بتوفير ملاعب مجهزة مجانا لأقامة المباريات . الجوائز المقدمة من حزب مستقبل وطن للاعبين :-

يقدم حزب مستقبل وطن العديد من الجوائز العينية والمادية أهداء لأبناء الوطن من اللاعبين المشاركين في دوري مستقبل وطن كتقدير لجهود الشباب المشارك للحصول علي الفوز ولتحفيز الشباب علي المشاركة في الأنشطة الرياضية للأرتقاء بالمستوي الفكري والبدني لشباب الوطن وتتمثل الجوائز في الأتي

١- سيحصل جميع اللاعبين المشاركين علي شهادات تقدير من حزب مستقبل وطن.

٢ - جوائز المستوي الأول للفائزين في الوحدات الحزبية والشياخات ( ميداليات + مبالغ مالية رمزية ).

٣- جوائز المستوي الثاني للفائزين في المراكز والأقسام ( ميداليات + كأس مستقبل وطن + مكافأة مالية تصل ألي ١٠٠٠٠ عشرة الآف جنيه ).

٤ - جوائز المستوي الثالث للفائز علي مستوي المحافظة ( ميداليات + كأس مستقبل وطن + مكافأة مالية تصل إلى ٢٥٠٠٠ خمسة وعشرون ألف جنيه ) .

٥ - جوائز المستوي الرابع والنهائي للفائز علي مستوي الجمهورية ( ميداليات + درع مستقبل وطن + مكافأة مالية تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة ألف جنيه- نصف مليون جنيه ) .

ملحوظة هامة :-

تراعي الشروط والأحكام طبقا للائحة الدوري الواردة من الحزب ويرجي المراجعة والألتزام بنص وقوانين اللائحة الخاصة بالدوري عند الأشتراك بالفرق عن طريق السادة أمناء شباب الدوائر )