/644039/ليلي-تطلب-الخلع-في-محكمة--مصر-الجديدة-جوزي-مش-بيأكلني-ولابيشربنى-و-حارمني-من-حقوقي-الشرعية

« مش بيصرف عليا ولا على بنته .. ورماني في الشارع بملابس البيت» بهذه الكلمات رفعت ربة منزل تدعى «ليلى .أ » صاحبة الـ 28عامًا، دعوى خلع، ضد زوجها أمام « عادل،س » صاحب الـ30 عامًا، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في القصة التالية تفاصيل دعوى خلع في محكمة الأسرة بمصر الجديدة

وقالت ربة منزل لمراسلة « دوت الخليج»، داخل محكمة الأسرة مصر الجديدة، اليوم الخميس :« تزوجت من منذ عامين زواج صالونات وانجبت منه طفلة تحملت عنفه وبخله، وتبديده أمواله على أسرته، وحرمني من حقوقي الشرعية .. حتى الأكل والشرب مفيش .. لدرجة إني وزنى نزل من ساعات لما اتجوزته من قله الأكل .. حتى لما حملت في بنتي ، كنت تعبانه جدًا .. والدكتور قالى لازم التغذية كويس».

حملي ضعيف

وأضافت الزوجة لـ « دوت الخليج»:« حملي كان ضعيف وانجبنت بنتى بعد 7 شهور ودخولها الحضانه.. وأسرتي هما اللى كانه بيصرفه على الحمل .. فمقدرتش أستحمل كل اللى بيحصل.. و رفعت عليه نفقة وتمكين وقايمة لما عرف إنى رفعت عليه دعوى غير كلون الشقة ورماني انا وبنتي في الشارع في منتصف الليل.. وعملت اثبات حالة بكدة داخل قسم شرطة مصر الجديدة، بعديها عرفت أنه نقل عفشي من البيت.. ولما روحت له.. قال ليا ملكيش حاجة عندي روحي لأهلك».

ولا باكل ولابشرب

وأكملت الزوجة لـ«دوت الخليج »:« أنا جيت هنا علشان مش قادرة أعيش مع جوزي في مكان واحد .. لانه لا يتحمل المسؤلية .. وعلى طول كان سايبني لوحدى في البيت من غير أكل ولا شرب.. علشان كدا أنا عايزة اطلق منه.

واختتمت الزوجه في «دوت الخليج»: « توجهت إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى خلع ضد زوجي ».

وفي سياق أخر تقيم الزوجات دعاوى متكررة مطالبة، بتطليق أزواجهن للضرر أمام محاكم الأسرة تتهمهم فيها بإهمال العمل وقضاء معظم الأوقات خارج المنزل مع الأقرب والأصدقاء والذهاب للمنزل للنوم فقط وعدم رعاية أبنائهم وترك المسئولية على الزوجة وحدها.

«عايز صاحبه معاه في ليله الدخله» .. سيدة أمام محكمة الاسرة بمصر الجديدة «عايز صاحبه معاه في ليله الدخله» .. سيدة أمام محكمة الاسرة بمصر الجديدة

هذا ما دفع «ليلى .م» أن تقيم دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة مدينة نصر، تشتكي فيها زوجها مطالبة بتطليقها من زوجها، لاستحالة العشرة بينهما مؤكدة أن زوجها يهمل في عمله وفي واجباته تجاه زوجته وأسرته وأطفاله الصغار واعتبار المنزل محطة يومية للنوم فقط وباقي ساعات النهار والليل خارج المنزل مع أصدقائه وعندما حاولت التحدث معه لمنعه من تلك الأفعال سالفة البيان تعدى عليها بالضرب باستخدام سكين ما تسبب فى حدوث جروح غائرة تطلبت نقلها للمستشفى لاسعافها.