على طريقة رضا عبدالعال.. البنزرتي يهين الحكام والاتحاد المغربي يطبق اللوائح

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أكدت تقارير صحفية مغربية اليوم الخميس، ان قرار اللجنة التأديبية التابعة لاتحاد الكرة المغربي، بإيقاف فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، 6 مباريات لإقتحامه أرض الملعب وإهانة الحكام، بالفعل تم توقيعة عليه بعد تخطيه لفظياً على حكم مباراة الوداد والمغرب التطواني.

ويستعرض دوت الخليج تقرير الصحافة المغربية التي تؤكد على إقاف فوزي البنزرتي مدرب الوداد الرياضي.

ونشرت قناة الرياضية المغربية عبر حسابها على توتير تغريدة جاء فيها :"توقيف فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، لـ6 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالمغرب التطواني، بعد إهانته لطاقم التحكيم وعدم الامتثال لقرارته واحتجاجاته المبالغ فيها واقتحامه لأرضية ملعب (اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية).

واًصدرت اللجنة المركزية للتأديب القرارات التالية :

منافسات كأس العرش:

توقيف محمد كمال، لاعب فريق المغرب التطواني لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 53- 2 من مدونة التأديب.

تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق المغرب التطواني وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق المغرب التطواني مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

البطولة الوطنية الاحترافية INWI 1

توقيف السيد نور الدين البيضي رئيس فريق يوسفية برشيد لأربع مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، لسلوكه اللارياضي خلال المباراة التي جمعت فريقه بالجيش الملكي، وذلك بناء على المواد 2 و76 و86 من مدونة التأديب.