/644034/جدول-منافسات-البعثة-المصرية-غدا-الجمعة-بأولمبياد-طوكيو

تخوض البعثة المصرية، عدة منافسات، صباح وفجر غدا الجمعة، في الكاراتية والخماسي الحديث والفروسية والسباحة التوقعية، والجمباز الإيقاعي، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج موعد جميع منافسات البعثة المصرية، لغدا الجمعة، في أولمبياد طوكيو 2020:

جدول منافسات البعثة المصرية

3:20 فجرا: حبيبة مرزوق في منافسات فردي الجمباز الإيقاعي.

4:00 فجرا: ضياء الدين جودة في المنافسة على الميدالية البرونزية، في المصارعة الحرة ويواجه الصيني زيوي دينج.

6:00 صباحا: جيانا فاروق في منافسات دور المجموعات لفعاليات الكاراتيه.

7:30 صباحا: هايدي عادل وأميرة قنديل في منافسات السيدات للخماسي الحديث، في جولة السباحة.

8:00 صباحا: مهاب إسحاق في منافسات الغطس، للدور التمهيدي 10 متر ثابت.

10:00 صباحا: عبد الله عبد العزيز لمنافسات دور المجموعات من فعاليات الكاراتية.

10:15 صباحا: منافسات السيدات في الفروسية.

12:00 ظهرا: منافسات الرجال في الفروسية.

12:30 ظهرا: منافسات سيدات الخماسي الحديث، في جولتي الجري والرماية.

12:30 ظهرا: منافسات السباحة التوقيعية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.