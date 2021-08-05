مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوى

جدة - نرمين السيد - وأكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الهندسة المدنية فى مصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة فى قطاع البناء والعمران، وقدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية فى مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".

ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.