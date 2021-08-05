جدة - نرمين السيد - وأكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدًا من أعلام ورموز الهندسة المدنية فى مصر، والذى كان يُعد قامة كبيرة فى قطاع البناء والعمران، وقدم للوطن خدمات جليلة أثناء توليه المسؤولية فى مواقع العمل المختلفة، واستحق بجدارة لقب "شيخ المهندسين المصريين".
ويتوجه مجلس الوزراء لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازى القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان، كما يتوجه المجلس لنقابة المهندسين بخالص التعازى والمواساة، حيث كان الراحل الكريم دوما داعما لها وكرّس حياته لخدمة قضاياها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس الوزراء ينعى حسب الله الكفراوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.