/644036/من-جديد-الزمالك-يشن-هجوما-جديدا-على-الجبلاية-بسبب-سيد-عبدالحفيظ

علق نادي الزمالك على تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي خلال اللقاءات التلفزيونية عقب مباريات الدوري الممتاز وذلك عبر مجلة الفارس الأبيض الرسمية التي تصدر عن النادي برئاسة حسين لبيب ، ورئاسة تحرير عمرو الدردير.

مجلة الزمالك تثير الجدل من جديد

وشنت مجلة الزمالك هجوما عنيفا على اتحاد الكرة بسبب الصمت عن تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مطالبة بضرورة التحقيق معه لتجنب أي أزمات قد تحدث في الأوقات المقبلة ،و يرصد دوت الخليج التفاصيل.

وعنونت مجلة الزمالك بالصفحة الرئيسة : " الجبلاية لا تسمع.. لا ترى.. لا تتكلم أمام تصريحات عبدالحفيظ" في إشارة لإلتزام اتحاد الكرة الصمت أمام تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي.

على جانب أخر حقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.