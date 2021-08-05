/644033/فودافون-Vodafone--رقم-شكاوى-فودافون-عميل-عايز-أعمل-شكوى-في-موظفة

يشتكي عملاء شركة فودافون Vodafone من خدمة العملاء بسبب سوء معاملتهم للعملاء في شركة فودافون خاصًة في فروع فودافون ولهذا طلب البعض أرقام شكاوى خدمة عملاء Vodafone.

دوت الخليج فودافون كتبت عميلة فودافون على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " ممكن رقم للشكوي اتواصل عليه عاوزه اقدم شكوي في موظفه فرع". رقم شكاوى فودافون 888 من اى رقم ڤودافون للكارت،ايزى وفليكس ب 50 قرش للمكالمة لنظام الخط ببلاش 16888 من اى رقم موبايل نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 02-25292888 من اى خط ارضى نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 00201001888888 من اى مكان حول العالم لنظام الخط ببلاش الانظمة الاخرى نفس اسعار التجوال

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