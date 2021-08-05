/644031/تعليق-مثير-جديد-من-عمرو-الصفتي-عن-مباراة-الأهلي-ودجلة-صور

سخر عمرو الصفتي نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، من النادي الأهلي حيث مباراه دجله و الاهلي من المفترض كانت أن تقام علي ملعب دجله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب عمر الصفتي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”امبارح مباراه دجله و الاهلي من المفترض انه ملعب دجله واتلعب عادي في ملعب الاهلي مفيش حد من الزمالك اعترض انا اعرف نادي منافس بيقول علي نفسه بطل اقعد اسبوع بيعيط علشان الزمالك هيلاعب المحله في اسكندريه”.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في مسابقة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد الأهلي .

وحقق الأهلي الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس ورفع رصيده إلى ٦١ نقطة يتصدر بها سباق الدوري الممتاز.

وعزز محمد شريف مهاجم الفريق صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد ١٧ هدفا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة إلى الآن ٥٦ هدفا.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب وادي دجلة بثنائية مقابل هدف وحيد في المباراة التي إقيمة بين الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرون من الدوري ، ليحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على دجلة والتعادل في النقاط مع الزمالك في عدد النقاط ويتفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين