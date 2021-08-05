تعرف على موعد حفل الفنان محمد رمضان بالساحل الشمالي

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دوت الخليج يكشف موعد حفل محمد رمضان بالساحل

وأعلن محمد رمضان عن حفله الجديد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر مقطع فيديو لأحد حفلاته بالساحل الشمالي وعلق عليها، قائلا: “"ثقة في الله نجاح بصوت جمهوري بتهز القلب.. ميعادنا إن شاء الله في أقوى حفلة في مصر يوم الجمعة 20 أغسطس2021 في جولف بورتومارينا للحجز اتصل على 15355 أو تقدر تشتري من أي مكان في مصر عنده فوري".

محمد رمضان ينتصر على عمرو أديب بتغريمه 10 ألاف جنيها

كانت قد نشبت أزمة قوية بين محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب بعد أن هاجمه الأخير في برنامجه «الحكاية» الذي يعرض على قناة MBC مصر بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان والشهير بفيديو الدولارات بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر بدفع مبلغ 6 ملايين، وظهر به رمضان هو يلقي الدولارات، ويفخر بما يمتلكه من أموال، هذا الأمر جعل الفنان محمد رمضان إلى القانون ورفع قضية ضد أديب بتهمة السب والقذف

انتهت هذه الأزمة بتغريم أديب 10 آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و50 جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، والتي أقامها الفنان محمد رمضان وذلك بعد عدة تأجيلات للقضية.

تعليق ناري من محمد رمضان عقب حكم القضية

وخرج الفنان محمد رمضان لأول مرة ليسخر من الإعلامي عمرو أديب بعد إصدار حكم المحكمة، اذ نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفق عليه صورة عمرو أديب وعليه حكم المحكمة بتغريم الأخير مبلغ 10 آلاف جنيه، وظهر رمضان خلال الفيديو وكأنه ينتقم من أديب بتوجيه رصاصة في رأسه كل هذا على نغمات أغنيتة الجديدة التي تحمل اسم «ثابت».

وعلق رمضان على مقطع الفيديو، قائلًا: "الحمد لله ثم شكراً القضاء المصري العادل النزيه".