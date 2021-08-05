/644026/رؤوف-عبد-القادر-يكشف-تفاصيل-دعوة-رجال-يد-الأهلي-للمشاركة-في-السوبر-الإفريقي

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن النادي تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، بخصوص ترشيح فريق «رجال يد الأهلي» للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح عبد القادر أنه تم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق بقيادة طارق محروس وياسر الرملي رئيس الجهاز، حيث وافقا على المشاركة في المباراة، التي كان من المقرر أن تقام يوم 22 أغسطس الجاري في المغرب قبل انطلاق بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي من المنتظر أن يشارك بها رجال يد الأهلي.

وأشار إلى أن النادي تلقى خطاباً خلال الساعات القليلة الماضية من الاتحاد المصري لكرة اليد مرفقاً به خطاب من الاتحاد الإفريقي للعبة يفيد بقرار إقامة المباراة بين “رجال يد الأهلي” والزمالك يوم 18 أغسطس الجاري في مصر، باعتبار أن طرفي اللقاء من نفس البلد.

تقرر إقامة مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد، بين الأهلي والزمالك يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من يوم 23 من الشهر نفسه، ويقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب بعد إعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الافريقي علي النادي الأهلي ليكون البديل.

وجاء إختيار النادى الأهلى بعد موافقة القلعة الحمراء على خطاب الإتحاد الأفريقى الذى تم إرساله فى الأيام القليلة الماضية ليصبح بديلا للفريق التونسى .

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة .

منتخب اليد

انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد، ومنتخب فرنسا بنتيجة 27/23، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

احداث المباراة

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وتعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/13، ثم تمكن لاعبو فرنسا من الفوز بالمبارة في الشوط الثاني من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/23.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.