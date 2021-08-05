مستقبل وطن بالبحر الأحمر يستعد لانطلاق دوري الحزب في نسخته الثالثة «صور»

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اجتمعت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر بقيادة "عماد سيف الدين" امين الحزب بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق دوري " مستقبل وطن" لكرة القدم في موسمه الثالث وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة بحضور النائب "سيد قاسم "عضو مجلس النواب عن الحزب وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة ومختلف مدن المحافظة

أوضح النائب " سيد قاسم " عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر ان مثل هذة المسابقات الشبابية تساهم في انتاج جيل رياضي وتعمل علي شغل اوقات فراغ الشباب بطريقة مثالية ومميزة مؤكداََ ان الحزب دائماََ يسعي لتمكين الشباب ايماناََ منه بقدرة الشباب علي النهوض بالمجتمع ومساعدة القيادة السياسية للبلاد في تنفيذ كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد قال" احمد الدقاق "امين التنظيم بالمحافظة ان الدوري يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على ثلاث مراحل الأولى بين الوحدات القاعدية بكل مدينة وصعود ممثل عن كل مدينة لينافس في المرحلة الثانية التي تشمل ابطال المدن بالمحافظة ليصعد منهم بطلا عن المحافظة في المرحلة الثالثة ليمثل المحافظة في منافسات الجمهورية مؤكداََ ان الاشتراك في الدوري دون أي مقابل أو رسوم.

ونوه "عبد الرازق حسن" امين التقييم والمتابعه بالمحافظة أن حزب مستقبل وطن يسعى من خلال التواجد في الشارع المصرى إلى تحقيق الانتشار في كل ربوع مصر والسعي لحل مشاكل المواطنين وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

اكد "ناصر حسن" عضو اللجنة المشرفة علي الدوري واحد قيادات الحزب بالمحافظة ان الاجتماع كان لمناقشة الاستعدادات لإقامة الدوري المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة مؤكداََ انه تم طرح العديد من الخطط الخاصة لإقامة الدوري وتغطية فاعلياته على مستوي المحافظة بمختلف المدن

من جانبه اشار "محمود صديق" امين الشئون المالية والادارية بالمحافظة ان الفعاليات ستبدأ في يومها الأول بافتتاح الدوري واستقبال ممثلي الفرق المشاركة بالدوري وإجراء قرعة بين الفرق ثم بداية التنافس الرياضي على مدار الايام التي تحددها الجدول .

وأضاف "عبد الصبور مبارك" امين الحزب بمدينة سفاجا ان الحزب يسعي بتطبيقه لدوري كرة قدم للموسم الثالث في مخاطبة الشريحة الكبرى من المجتمع وهى شريحة الشباب والانتشار في كل ربوع مصر ليخرج فريق لكل وحدة قاعدية على مستوى الجمهورية ثم ثمان فرق محلية على مستوى المحافظة ثم فرقة تمثل محافظة البحر الاحمر لتصعد على مستوى الجمهورية وتواجه فرق باقى محافظات مصر.

استكمل "علاء حسن" امين تنظيم قسم اول إن الهدف من هذا الدوري تنمية الروح الرياضية لجذب الشباب وجمعهم في بوتقة واحدة هدفها تنمية المجتمع والابتعاد عن أى فكر شاذ مضيفًا أنه سوف يكون هناك كشافين من الأندية لاختيار الموهبين رياضياََ في كرة القدم ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم.

وأوضح "صالح عويد" امين تنظيم قسم ثان الغردقة أنه تم تكليف كل منسق بمجموعة العمل بتقديم خطة نهائية لتنفيذ الدوري ودعم فاعلياتها فنياََ وإعلامياََ تأكيدا على دعم الشباب وتعزيز دور الرياضة في المجتمع المصري والاهتمام بالأجيال القادمة وإتاحة الفرص للموهبين كروياََ لتغيير حياتهم للأفضل.

في نفس السياق اشاد "ياسين محمد" عضو هيئة مكتب الحزب بمدينة القصير باهتمام الحزب بالشباب وكذلك بالرياضة من خلال فعاليات ينظمها الحزب دائماََ مشيراََ الي نجاح دوري مستقبل وطن في نسختيه السابقتين وتوقعه ان يحظي الموسم الثالث بنصيب عال من التميز والنجاح.

دوت الخليج ينشر كيفية الاشتراك بدوري مستقبل وطن

وتلقي موقع دوت الخليج الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، العديد من التساؤلات الخاصة بآلية الاشتراك بدورى مستقبل وطن، وذلك في موسمه الثالث، بعد أن نشر موقع دوت الخليج الجدول الزمني للدورى المنتظر أن ينطلق فى العاشر من أغسطس 2021، وحتي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.

ويلتزم كل فريق بتقديم قائمة اللاعبين المشتركبين فى البطولة مرفقا بها استمارة الاشتراك فى البطولة لكل لاعب وصورة الرقم القومي مع تقديم رقم لكل لاعب ثابت طيلة أيام البطولة علي أن تكون الأرقام من 1حتي الرقم 8 ويحصل حارس المرمي علي الرقم 1.

دوري مستقبل وطن وتحيا مصر

وعقب التقديم والاشتراك سيتم مراجعة الشروط والتواصل من جانب الحزب مع المدير الإداري للتنسيق بشأن القرعة الخاصة بالمسابقة، حيث مستويات الدوري الـ 4 الأول سيكون مسؤولية تنفيذ من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتي الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتي الأول من سبتمبر، والثالث بمسؤولية تنفيذ من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر، والرابع والأخير بمسؤولية تنفيذ من الأمانة المركزية خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.

وبشأن الجوائز المادية والتذكارية، يحصل الثلاثة الأوائل بالمستوى الأول على ميداليات كجائزة تذكارية، على أن يتم تحديد الجائزة المادية المقترحة من قبل لجنة تنظيم المحافظة، والمستوى الثاني سيحصل الفريق الفائز الأول على ميدالية وكأس مع جائزة مادية 10 آلاف جنيه، والثاني سيحصل على 8 آلاف جنيه وميدالية، والثالث 5 آلاف جنيه وميدالية، والمستوى الثالث سيحصل الأول على ميدالية وكأس بجائزة مادية مقترحة 25 ألف جنيه والثاني ميدالية و20 ألف جنيه والثالث ميدالية و15ألف جنيه، والمستوى الرابع (النهائي) سيحصل الأول على ميداليات بجانب درع وجائزة مادية نصف مليون جنيه والثاني ميداليات وجائزة مادية ربع مليون جنيه والثالث سيحصل على 150 ألف جنيه والرابع سيحصل على شهادات تقدير.