«خماسية الأهلي» تدفع موسيماني لمشاركة الشناوي أساسيا أمام سيراميكا.. تفاصيل

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أستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على إجراء تبديل في مركز حراسة المرمى بالقلعة الحمراء أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي تقام بين الفريقين بعد غد السبت ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرون من الدوري الممتاز، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل.

وينوي بيتسو موسيماني الدفع بمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والعائد لصفوف الفريق من جديد لصفوف القلعة الحمراء عقب انتهاء الأجازة السلبية للاعبي المنتخب الأولمبي.

محمد الشناوي يحرص مرمى النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ويأتي الإستقرار على الدفع بـ محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد إستمرار تلقى المارد الأحمر أهداف خلال المواجهات الخمسة الأخيرة ، والتي كان أخرها مباراة وادي دجلة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

وحقق النادي الأهلي الفوز في مباراة الدور الأول بهدفيين مقابل هدف وحيد ، فيما شهدت مباراة الدور الثاني التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي سجل صلاح محسن هدف المارد الأحمر بينما تعادل للفارس الأبيض فرجاني ساسي.

تشكيل وادي دجلة أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد عبد المنصف.

خط الدفاع:، محمود مرعي، بيسو، أحمد سعيد، يعقوبو.

خط الوسط: محمد عبدالعاطي، محمد هلال، محمد رضا، حسام عرفات، خالد رضا

خط الهجوم: صلاح أمين

تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة بالدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر ابراهيم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - اليو ديانج

خط الهجوم: حسين الشحات - أفشة - كهربا- محمد شريف

مصطفى شوبير حارس مرمى – صلاح محسن – عمرو السولية - جونيور أجاي – والتر بواليا – سعد سمير – مروان محسن – محمود وحيد.

قائمة الأهلي للمباراة وادي دجلة

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، كريم نيدفيد، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، مروان محسن، صلاح محسن.

وشهدت القائمة استبعاد محمد الشناوي، وأيمن أشرف، والذي يغيب بسبب الإيقاف، وبدر بانون، بسبب الإصابة بدور برد، وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بجانب عودة كريم نيدفيد.