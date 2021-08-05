/644018/منة-فضالي-تتعاقد-على-عمل-سينمائي-جديد-بعنوان-سيرة-الحب
كشفت الفنانة الشابة منة الفضالي عن تعاونها في عمل سينمائي جديد بعنوان «سيرة الحب» من إخراج مازن نيازي وإنتاج عمر طنطاوي.
دوت الخليج يكشف تعاون منة الفضالي على فيلم «سيرة الحب»
ونشرت منة الفضالي صورة للسيناريو الخاص بفيلمها الجديد «سيرة الحب» عبر خاصية “ستوري” بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” دون التعليق أو الإفصاح عن أي شيء يخص هذا العمل.
فيلم «سيرة الحب» يشارك في بطولته بجانب منة فضالي كلا من إيهاب فهمي، ومروة عبد المنعم، ومجموعة كبيرة من الممثلين الشباب، وهو من تأليف ناجى عبد الله.
موقف منة فضالي من هجوم حلا شيحة على تامر حسني وتبرأها من الكليب
هاجمت الفنانة منة فضالي الفنانة حلا شيحة بعد انتقادها للنجم تامر حسني وتبرأها من كليب «بحبك» الذي عُرض ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، متهمة إياها بالتناقض الديني، وعلقت فضالي على منشور أحد الصحفين الذي تناول الخبر: "تناقض ديني وتناقض في كل حاجة"، الأمر الذي أيده العديد من متابعي منة بالضغط على تعليقها بريأكت «إعجاب».
منة فضالي تتألق بمسلسل نسل الأغراب
الجدير بالذكر، أن الفنانة منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل نسل الأغراب الذي يخوض بطولته كلا من أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، وادورد، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، وأحمد داش، وأحمد مالك، وريم سامي، وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، أحلام الجريتلى، وباقة لامعة من نجوم الفن، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.
وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الصعيدية، حيث تدور أحداث حول الفنان أحمد السقا في دور شخص يُدعى "عساف الغريب"، ويظهر أمير كرارة، في دور شقيقه من أم مختلفه "غفران الغريب"، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب "جليلة" التي تجسدها الفنانة مي عمر عندما يشك غفران بخيانتها له مع شقيقه عساف، ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر، وكانت تجسد فضالي خلال أحداث المسلسل دور شقيقة أحمد السقا الذي كان يجسد شخصية عساف الغريب، وستلقى مصرعها في منتصف أحداث العمل.
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