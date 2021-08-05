/644017/تعرف-على-حكم-مباراة-البرزيل-وإسبانيا-في-نهائي-كرة-القدم-بأولمبياد-طوكيو

أعلن الاتحاد الدولي ‎لكرة القدم، فيفا، حكم مباراة نهائي كرة القدم رجال، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 والذي سيقام بين منتخب البرازيل الأولمبي وإسبانيا.

ويستعرض دوت الخليج حكم مباراة النهائي لمنافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو2020، والتي تجمع بين البرازيل بطل النسخة الماضية من الدورة، والمنتخب الإسباني.

وتم تعيين الحكم الأسترالي كريس ‎بيث، حكمًا لإدارة نهائي مسابقة كرة القدم، في دورة ‎الألعاب الأولمبية.

طريق التأهل للنهائي

تغلب منتخب البرازيل في مباراة نصف النهائي على منتخب المكسيك بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بينما تغلب منتخب إسبانيا بهدف قاتل للاعبه ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد على اليابان في قبل النهائي.

موعد مباراة نهائي دورة أولمبياد طوكيو

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا البرازيل وإسبانيا في نهائي أولمبياد طوكيو يوم السبت المقبل 7 أغسطس في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي منتخب اليابان مع المكسيك في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الجمعة المقبل في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

دانى ألفيس

ينتظر داني ألفيس، لاعب منتخب البرازيل، تسجيل رقم تاريخي في الأيام المقبلة، وذلك بعد وصوله رفقة منتخب بلاده الأولمبي إلى نهائي دورة ألعاب طوكيو 2020.

وفي حال فوز البرازيل في نهائي الأولمبياد، والحصول على ميدالية ذهبية، سيكون ألفيس أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يفوز بكوبا أمريكا وكأس القارات والذهبية الأولمبية.

نتيجة مباراة البرازيل والمكسيك في نصف النهائي

نجح منتخب البرازيل، حسم المباراة، بعد الفوز في ركلات الترجيح، بنتيجة 4/1.

ويسعى منتخب البرازيل في الحفاظ على اللقب، حيث توج راقصو السامبا بالنسخة الأخير من الأولمبياد، والتي كانت على أرضهم في ري دي جانيرو 2016، ويحاولوا بكل ما أوتيا من قوة للحفاظ على حمل اللقب.

وتأهل منتخب البرازيل إلى الدور نصف النهائي بعدما تمكن من الفوز على منتخبنا الوطني في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

تشكيل البرازيل أمام المكسيك

في حراسة المرمى: سانتوس

في خط الدفاع: أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيس.

في خط الوسط: كلاودينيو، جوماريش، دوجلاس لويز، أنتوني.

في خط الهجوم: ريتشارليسون، باولينيو.