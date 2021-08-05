/644035/صورة-نادرة-للرئيس-السيسي-مع-المرحوم-حسب-الله-الكفراوي

يعد وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي، الذي وافته المنية اليوم الخميس أكثر الداعمين لثورة 30يونيو التى خرج فيها الشع المصري بكافة المحافظات لرفض تنظيم الإخوان الإرهابي، فيما يرصد دوت الخليج صورة نادرة له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إبان كونه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

وتوفي اليوم الخميس، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وذلك عن عمر ناهز 91 عامًا.

وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب:"رحل المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق ، كان رجلا من أشرف الرجال ، طاهر اليد ، عفيف اللسان ، كان يعمل ليل نهار ، كان محبا للوطن ، عاش بسيطا ورحل بسيطا ، إنجازاته في مجال الإسكان لاتعد ولاتحصي ، كان مهندس المدن الجديده ، ومنحازا للإسكان الشعبي لمصلحة الفقراء ‏رحم الله المهندس حسب الله الكفراوي ، الذي ستبقي سيرته خالدة في ذاكرة الوطن"