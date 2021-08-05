«أبو المدن الجديدة» محطات من تاريخ أبرز وزراء مصر حسب الله الكفراوي

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توفى منذ قليل وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوي، عن عمر يناهز 91 عام، إثر تعرضة لأزمة صحية.

دوت الخليج

وفاة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى

حسب الله الكفراوي ولد في 22 نوفمبر 1930م في محافظة دمياط بـمصر، وهو سياسي مصري ووزير أسبق للإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة، والمحافظ الأسبق لمحافظة دمياط في مصر.

محطات مهمة من تاريخ وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى

كان وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوى السبب فى إنشاء مشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وغادر الوزارة بعد أن أصبح عددها 17 مدينة جديدة منها: (السادات ، العاشر من رمضان ، 15 مايو ، 6 أكتوبر ، دمياط الجديدة ، مراقيا) بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية المتطورة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد.

بدأ حسب الله الكفراوي في إنشاء ميناء دمياط الجديدة بعد إنشائه مدينة دمياط الجديدة بعمائرها ومرافقها الحديثة ومنطقتها الصناعية، وافتتح الميناء رسمياً يوم 26 يوليو العام 1986، كما بدأ في إنشاء ميناء الدخيلة في محافظة الأسكندرية، وقام بتنشيط الجمعيات التعاونية للإسكان.

كما أسس بنك التعمير والإسكان في العام 1978 بهدف تمويل مشروعات بناء الوحدات السكنية للشباب، الذي أثمر بناء مليوني وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وحصل وزير الإسكان الأسبق، حسب الله الكفراوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وسام بطولة العمل من الاتحاد السوفيتي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وسام الاستحقاق الفرنسي من الطبقة الأولى.