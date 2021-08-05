/644030/وزير-الإسكان-الأسبق-حسب-الله-الكفراوي-فى-ذمة-الله

توفي اليوم الخميس، حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، وذلك عن عمر ناهز 91 عامًا.

وفاة وزير الإسكان الأسبق حسب الله الكفراوي وقال النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب:"رحل المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق ، كان رجلا من أشرف الرجال ، طاهر اليد ، عفيف اللسان ، كان يعمل ليل نهار ، كان محبا للوطن ، عاش بسيطا ورحل بسيطا ، إنجازاته في مجال الإسكان لاتعد ولاتحصي ، كان مهندس المدن الجديده ، ومنحازا للإسكان الشعبي لمصلحة الفقراء ‏رحم الله المهندس حسب الله الكفراوي ، الذي ستبقي سيرته خالدة في ذاكرة الوطن"

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