/644022/الحكومة-توافق-على-طلب-وزارة-الشباب-والرياضة-بشأن-التعاقد-مع-شركة-المدن-للخدمات-الرياضية-والشبابية

استعرض مجلس الوزراء خطة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية لشركة ترسانة السويس البحرية، التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تتضمن إعادة تقييم الأصول غير المستغلة للوصول إلى أفضل استغلال ممكن، وكذا الحصر الشامل للمعدات والروافع ووسائل النقل الموجودة بالفعل، بهدف القيام بأعمال التأهيل والاصلاح اللازمة، وتطوير قطاع التسويق بما يتناسب مع حجم الشركة وامكاناتها، مع وضع تصور لزيادة الايرادات والأرباح وتحقيق الإدارة المثلى.

دوت الخليج

الحكومة توافق على طلب وزارة الشباب والرياضة بشأن التعاقد مع شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على التعاقد مع شركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية" لتنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للعام المالي 2021/2022، بما يتيح الفرصة لإنجاز الأعمال والمشروعات بالكفاءة المطلوبة والزمن المحدد تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب، وتشمل المشروعات الاستثمارية إنشاء ملاعب نجيل صناعي بمختلف المحافظات، وملاعب متعددة أرضية (أكريلك)، وإحلال وتجديد ملاعب خماسية بهدف رفع كفاءتها، وإنشاء أسوار لمراكز الشباب لحماية الأراضي من التعديات، وإقامة مبان إدارية وصالات أنشطة بمراكز الشباب، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى.

الوزراء يوافق على طلب المجلس الأعلى للآثار بشأن التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف

ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب المجلس الأعلى للآثار التعاقد مع إحدى الشركات لتقديم وتشغيل الخدمات بعدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتحسين الخدمات المُقدمة للسائحين والزائرين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف، وتتضمن هذه المناطق: حديقة المتحف المصري بميدان التحرير، واستراحتين داخل المنطقة الأثرية بسقارة، وحديقة قصر محمد علي بشبرا الخيمة، والمنطقة المحيطة بمتحف ركن فاروق.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المنعقدة بجلستها رقم 80 بتاريخ 26 يوليو الماضي، بعدد 26 موضوعا.

بالإضافة إلى أنه قد وافق مجلس الوزراء على أن تُعفى من ضريبة الملاهي مجموعة من المهرجانات التي ستقيمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي بنطاق محافظتي القاهرة والإسكندرية خلال هذا العام، وتشمل: مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمهرجان الصيفي في مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمهرجان الصيفي في مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.