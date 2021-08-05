سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي 5/8/2021 الدولار في بنك CIB

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دوت الخليج سعر الدولار اليوم في بنك CIB سعر الدولار اليوم في بنك CIB في صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع خلال تعاملات اليوم. سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنك العربي الأفريقي الدولي عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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