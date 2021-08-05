/644027/طوارئ-في-المحافظات-لانطلاق-دوري-مستقبل-وطن-بنسخته-الثالثة-أمانات-الحزب-خلية-نحل-لإنهاء-الاستعدادات-وتسهيل-إجراءات-المشاركة-والأعضاء-يؤكدون-نبذل-أقصي-مجهود-لتحقيق-نجاح-البطولة

تشهد أمانات حزب مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية، العمل علي قدم وساق لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة، بعد أن بحثت الأمانة المركزية الفترة الماضية الترتيبات الأولية لانطلاق المسابقة، والتطرق لنتائج ونجاحات النسختين الماضيتين، وكيف تطوير المسابقة بالشكل الذي يتماشى مع طموحات وتطلعات الحزب.

يأتي انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب حيث بدأ الحزب في محافظة الغرية استقبال راغبي المشاركة في دوري مستقبل وطن بنسخته الثالثة من خلال منسقي المدن والمراكز والأحياءتحت قياده رئيس اللجنه المنظمه للدوري الحج مجدي مراد امين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالغربيه.

وخصصت اللجنة المنظمة وسائل للتواصل ومختصين للرد علي أي تساؤلات أو استفسارات بشأن الدوري وآليات المشاركة حيث دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

وفى محافظة الغربية تم تخصيص مسؤول فى كل مركز ومدينة من أجل أن يتم التواصل معها بشأن أعمال التقديم والاشتراك حيث فى مركز طنطا سيكون مجدي مصطفي خليل 01005175839، وأول طنطا كامل ناصف 01014609655 ، وثان طنطا محمد الشحات 01270285059 /040 3270774 ، وقطور السيد عزب 01067671230، و مركز زفتي علي شحاته 01005192991 ، ومدينه زفتي ابراهيم علام 01140009278، وبسيون عبد الحميد النجار 0100687755 ،وأول المحله أ/ محمد الجندي 01111999901 ،وثان المحله د/ خالد حمدي 01289815111 ،وثالث المحله أ/محمد سلطان 01011119891 ، ومركز المحله أ/علي عبد الظاهر 01002894397،والسنطه محمد عبدالقادر سالم 01066307956، وكفر الزيات محمود هجرس 01009051718 ، وسمنود أ/ محمد صبري 01029816787.

وترجمة لذلك عقدت أمانة ثان طنطا لحزب مستقبل وطن أولى اجتماعاتها لوضع خطة العمل المناسبة للموسم الكروى الثالثكما تم وضع آلية للنواحى التنظيمية على كافة الأصعدة مع المراكز والوحدات الحزبية

وأكد عابد زهرة على ضرورة العمل بدقة و الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لظهور الدوري بالشكل اللائق وتقديم الاقتراحات وابتكارات الشباب ودعم المواقع المشاركة واللاعبين الراغبين فى الانضمام ايمانا بدورنا فى التطويروأكدت المهندسة جولستان الأمين المساعد على أهمية المشاركة والالتزام باللوائح المنظمة والقيام كل منا بدورة للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز فى إطار حزبى منظم نحو الفوز.

كما عقدت امانة مدينة زفتى لحزب مستقبل وطن أولى اجتماعاتها لوضع خطة العمل المناسبة للموسم الكروى الثالث وتم وضع آلية للنواحى التنظيمية على كافة الأصعدة خاصه الوحدات الحزبيةوأكد خيرالدين على ضرورة العمل بدقة و الالتزام بجميع الضوابط المنظمة للظهور بالشكل اللائق وتقديم الاقتراحات وابتكارات الشباب ودعم المواقع المشاركة واللاعبين والراغبين فى الانضمام لفرق الحزب من خارجة ايمانا بدورنا فى التطوير والالتزام باللوائح المنظمة والقيام كل منا بدورة للخروج بمظهر مشرف محققين النجاح والتميز فى إطار حزبى منظم نحو الفوز.

كما عقدت أمانة مركز قطور مساء أجتماع تنظيمي لمناقشة خطة العمل أثناء دوري مستقبل وطننقل العزب خلال الاجتماع تحية النائب محمد عريبي أمين المحافظة و أشادته بمشاركة الأمانة في النسخة الثانية وتمثيلها المشرف للمحافظة وحصدها للبطولهكما تم مناقشة اللائحة والتأكيد علي تطبيق بنودها والتمسك بالمحافظة علي اللقب وبذل أقصي مجهود في تحقيق نجاح هذه البطولة

وعلي جانب أخر أكد الحضور علي تمسكهم بنجاح النسخة الثالثة والتعاون الكامل مع أمانة الحزب واللجنة المنظمة هذ وقررت اللجنة الانعقاد الدائم بشكل يومي حتي انتهاء الدورة

دمياط تستعد لدوري مستقبل وطن

وعقد حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، الاجتماع التنظيمي بشأن تنفيذ دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية ذلك بحضور المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة ومحمد عبد المنعم أمين العلاقات العامة بالمحافظة و محمد قورة القائم بعمل أمين اعلام المحافظة ومحمد حمود أمين شباب المحافظة ومصطفي الشربيني أمين مساعد شباب المحافظة.

وتم الاتفاق علي البنود الأساسية والخطوات الأولية لتنفيذ الدوري في المحافظة كما جري الاتفاق علي عمل لجنة داخل كل مركز لتكون مسؤولة عن الدوري في جميع أنحاء المحافظة والدور الاعلامي وسبل الدعاية والاعلان عن الدوري في المحافظة وداخل كل مركز وسرعة البدء في تجميع الفرق وملئ الاستمارات لإشراك الفرق المشاركة في الدوري

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

استعدادات كبيرة في المنيا لانطلاق دوري مستقبل وطن

وعقدت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا الاجتماع التمهيدي الأول بمقر أمانة محافظة المنيا لأمانات المراكز وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم ١٠ اغسطس، تحت شعار "إنت البطل _خلى موهبتك تتكلم".

كفر الشيخ جاهزة لدوري مستقبل وطن بنسخته الثالثة

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ الاجتماع التمهيدي الأول بمقر أمانة محافظة كفر الشيخ لأمانات المراكز وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم ١٠ اغسطس، تحت شعار "إنت البطل _خلى موهبتك تتكلم".

تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دورى مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام الأمانات، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي لكل مستوي من مستويات الدوري والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة القرى والمراكز والأقسام.

الإسماعيلية تستعد لدوري مستقبل وطن..والافتتاح بفايد

وعقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية الاجتماع التمهيدي الأول بمقر أمانة محافظة الإسماعيلية لأمانات المراكز وذلك لمناقشة الاستعدادات لانطلاق فعاليات دوري مستقبل وطن للموسم الثالث المقرر انطلاقه يوم ١٠ اغسطس، تحت شعار "إنت البطل _خلى موهبتك تتكلم".

تناول الاجتماع الاستعدادات لبدء الموسم الثالث من دورى مستقبل وطن بالمحافظة وتم استعراض أهم بنود لائحة دوري مستقبل وطن، والقواعد المنظمة، ومستويات الدوري، ومهام الأمانات، ونماذج التسجيل بالدوري والجوائز المقررة للمراكز الأولي لكل مستوي من مستويات الدوري والتأكيد على انطلاق الدوري في كافة القرى والمراكز والأقسام.

وحضر الاجتماع كل من عصام منسي الامين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الاسماعيلبه، وسيد سلامة امين شئون المجالس المحلية ومدير المقر والدكتور ساهر فضه امين الشباب، وعماد حجازي امين المتابعة والتواصل، ومحمود السيد امين العلاقات العامة ، و مصطفي متولي امين شئون العضويه المساعدوتم شرح جميع شروط ولوائح البطوله بأهدافها السياسيه والاجتماعيه و الشعبيه بما فيها تنميه العضويه للشباب المشارك وتم توزيع الاستمارات الخاصه بالاعبين و الاستمارات الخاصه بالفرق الرياضيه.وقد تم الاتفاق على اقامه حفل الافتتاح بمركز فايد خلال الاسبوع القادم و حفل الختام ان شاء الله بمدينه الاسماعيليه بأحد الصالات المغطاه في مهرجان يليق بمحافظه الاسماعيليه.

محافظة الدقهلية تستعد لدوري مستقبل وطن والانطلاق 10أغسطس

في اطار الاستعداد لانطلاق دوري مستقبل وطن ..عقد الاجتماع التنظيمي أمناء المراكز وأمناء (الشباب والعلاقات العامة والاعلام والعمل الجماهيري) على مستوى مراكز وأقسام محافظة الدقهلية، حيث تم إلقاء عرض تقديمي لأبرز ما جاء بلائحة دوري مستقبل وطن (الموسم الثالث) والتعليمات والقواعد المنظمة، كما تم مناقشة كافة الاستعدادات في الفترة القادمة.

عقد الاجتماع برئاسه النائب اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم وعضو مجلس الشيوخ، والسيد النائب المهندس رضا الشافعي أمين المهنيين ، والسيدة النائبه الدكتورة ولاء عبد الفتاح .و د احمد عبيه امين مساعد الحزب و ا.د رضوان عمار و ا وليد عرفات و د احمد العدل و ا برجيت انطون و د محمد صبري و د فادي وجيه ( اعضاء امانه المحافظه )و ك ممدوح جعفر عضو لجنه الرياضه بالامانه المركزيه

العاصمة تستعد لدوري مستقبل وطن ...وأمانة القاهرة تنهي الإجراءات

عُقد الاجتماع التنظيمي الاول الخاص بدوري "مستقبل وطن في نسختة الثالثة" بمقر أمانة الحزب بالقاهره بحضور أمناء الاقسام وأمناء التنظيم برئاسة النائب محمد ماهر " أمين العاصمة" وعضوية اللجنه المشكله من جمال موسي "أمين العضوية" و محمود مُسلم "أمين المجالس المحلية" طارق كمال "أمين الشباب" و عمرو عبد المجيد "أمين الاعلام "وخلال اللقاء تم عرض التفاصيل الخاصه بالنسخة الثالثة من البطولة وكيفية العمل علي تنظميها بأفضل طريقة ممكنة خلال الفترة القادمة.

محافظة الوادي الجديد وانطلاق دوري مستقبل

شهدت محافظة الوادي الجديد اجتماع تنظيمي وتحضيري بإشراف أمين المحافظة جمال آدم، وبحضور الدكتور محسن عبد الوهاب، أمين التنظيم، والمهندس أحمد حلمي، أمين شباب المحافظة، وعبد الحميد منصور، أمين مركز الخارجة، أحمد عبد العاطي، أمين العمال، ولفيف من أمناء المراكز والنوعيين بالمحافظةوذلك للإعداد لإنطلاق دوري مستقبل وطن في كرة القدم (الموسم الثالث)، على مستوى القرى والمدن والمراكز بالمحافظة.

مستقبل وطن ببورسعيد يناقش الاستعدادات النهائية

عقد حزب مستقبل وطن - أمانة محافظة بورسعيد، اجتماعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق دوري حزب مستقبل وطن فى نسخته الثالثة خلال الفترة مابين شهري أغسطس وأكتوبر من العام الجاري تحت شعار "خلي موهبتك تتكلم – أنت البطل – العبها صح"، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب عادل اللمعي، الأمين العام للحزب بالمحافظة، وتحت إشراف محمد النوساني، أمين التنظيم بالحزب.

نقل محمد عبدالعزيز، أمين العمل الجماهيري بالحزب، تحية المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، لهيئة المكتب وجميع أعضاء الحزب لجهودهم خلال الدورة الماضية، والمستوى الفني والتنظيمي المميز والروح الرياضية التي قدموها، وحصولهم المركز الثاني.

وطالب محمد النوساني، أمين التنظيم بالحزب، بتكثيف الجهود وتعاون كافة أعضاء الحزب بالأقسام والأمانات النوعية المختلفة لظهور الدوري بالشكل الذي يليق ببورسعيد وأهلها والحزب وأعضاءه، وتوفير كافة امكانات الحزب لإنجاح الدوري.

ووجه طارق الجيار، أمين مساعد الحزب، بالعمل على مشاركة أكبر قطاع من أبناء بورسعيد في دوري حزب مستقبل وطن، كونه فرصة ذهبية للشباب المصري صاحب المواهب الرياضية المختلفة والمتعددة وخاصة كرة القدم.

البحر الأحمر

اجتمعت امانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر بقيادة "عماد سيف الدين" امين الحزب بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق دوري " مستقبل وطن" لكرة القدم في موسمه الثالث وذلك بمقر الحزب بمدينة الغردقة بحضور النائب "سيد قاسم "عضو مجلس النواب عن الحزب وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة ومختلف مدن المحافظة

أوضح النائب " سيد قاسم " عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الاحمر ان مثل هذة المسابقات الشبابية تساهم في انتاج جيل رياضي وتعمل علي شغل اوقات فراغ الشباب بطريقة مثالية ومميزة مؤكداََ ان الحزب دائماََ يسعي لتمكين الشباب ايماناََ منه بقدرة الشباب علي النهوض بالمجتمع ومساعدة القيادة السياسية للبلاد في تنفيذ كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة بالبلاد

قال" احمد الدقاق "امين التنظيم بالمحافظة ان الدوري يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على ثلاث مراحل الأولى بين الوحدات القاعدية بكل مدينة وصعود ممثل عن كل مدينة لينافس في المرحلة الثانية التي تشمل ابطال المدن بالمحافظة ليصعد منهم بطلا عن المحافظة في المرحلة الثالثة ليمثل المحافظة في منافسات الجمهورية مؤكداََ ان الاشتراك في الدوري دون أي مقابل أو رسوم.

ونوه "عبد الرازق حسن" امين التقييم والمتابعه بالمحافظة أن حزب مستقبل وطن يسعى من خلال التواجد في الشارع المصرى إلى تحقيق الانتشار في كل ربوع مصر والسعي لحل مشاكل المواطنين وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

كد "ناصر حسن" عضو اللجنة المشرفة علي الدوري واحد قيادات الحزب بالمحافظة ان الاجتماع كان لمناقشة الاستعدادات لإقامة الدوري المقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة مؤكداََ انه تم طرح العديد من الخطط الخاصة لإقامة الدوري وتغطية فاعلياته على مستوي المحافظة بمختلف المدن

من جانبه اشار "محمود صديق" امين الشئون المالية والادارية بالمحافظة ان الفعاليات ستبدأ في يومها الأول بافتتاح الدوري واستقبال ممثلي الفرق المشاركة بالدوري وإجراء قرعة بين الفرق ثم بداية التنافس الرياضي على مدار الايام التي تحددها الجدول

وأضاف "عبد الصبور مبارك" امين الحزب بمدينة سفاجا ان الحزب يسعي بتطبيقه لدوري كرة قدم للموسم الثالث في مخاطبة الشريحة الكبرى من المجتمع وهى شريحة الشباب والانتشار في كل ربوع مصر ليخرج فريق لكل وحدة قاعدية على مستوى الجمهورية ثم ثمان فرق محلية على مستوى المحافظة ثم فرقة تمثل محافظة البحر الاحمر لتصعد على مستوى الجمهورية وتواجه فرق باقى محافظات مصر.

استكمل "علاء حسن" امين تنظيم قسم اول إن الهدف من هذا الدوري تنمية الروح الرياضية لجذب الشباب وجمعهم في بوتقة واحدة هدفها تنمية المجتمع والابتعاد عن أى فكر شاذ مضيفًا أنه سوف يكون هناك كشافين من الأندية لاختيار الموهبين رياضياََ في كرة القدم ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم

وأوضح "صالح عويد" امين تنظيم قسم ثان الغردقة أنه تم تكليف كل منسق بمجموعة العمل بتقديم خطة نهائية لتنفيذ الدوري ودعم فاعلياتها فنياََ وإعلامياََ تأكيدا على دعم الشباب وتعزيز دور الرياضة في المجتمع المصري والاهتمام بالأجيال القادمة وإتاحة الفرص للموهبين كروياََ لتغيير حياتهم للأفضل

في نفس السياق اشاد "ياسين محمد" عضو هيئة مكتب الحزب بمدينة القصير باهتمام الحزب بالشباب وكذلك بالرياضة من خلال فعاليات ينظمها الحزب دائماََ مشيراََ الي نجاح دوري مستقبل وطن في نسختيه السابقتين وتوقعه ان يحظي الموسم الثالث بنصيب عال من التميز والنجاح

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.