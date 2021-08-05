بشرة خير للمزارعين.. قرض على ١٠ سنوات بدون فوائد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن المقررأن يمنح المزارعين قرض على عشر سنوات بدون فائدة لتمويل مشروع تحديث الري والتحول من أساليب الري الغمر إلى الرش والتنقيط وهذه التيسيرات التمويلية غير مسبوقة في تاريخ مصر عشر سنوات بدون فائدة.