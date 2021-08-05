وفاة حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق عن عمر ناهز 91 عاما

توفي اليوم الخميس الموافق ٥ أغسطس، حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الأسبق، عن عمر ناهز 91 عاما. وكتب عبد العزيز الكفراوي نجل حسب الله الكفراوي، تدوينة على حساب منسوب له بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "توفي الي رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوي..... أوصيكم بالدعاء"، وحتى الآن يصدر بيان رسمي من الأسرة حول تفاصيل الوفاة .

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