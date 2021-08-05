الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

جدة - نرمين السيد - وتشهد حالة الطقس اعتبارًا من الأحد 8 أغسطس حتى الثلاثاء 10 أغسطس، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية أقل حرارة ستعمل على تحسن الأجواء نسبيا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين "2:3" درجة مئوية، ويسود ارتفاع نسبة الرطوبة وتزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من "4 : 2" درجات.

وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويوجد نشاط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى إذ تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، والتى أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بداية من اليوم غدا الجمعة 6 أغسطس وحتى الأربعاء 11 أغسطس، وجاء متوسط درجة الحرارة العظمى المتوقعة والمحسومة فى الظل على النحو التالى:

الجمعة 6 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 41 43

السواحل الشمالية 35 38

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 42 44

جنوب الصعيد 44 45

السبت 7 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 42 44

السواحل الشمالية 34 37

جنوب سيناء 41 44

شمال الصعيد 43 45

جنوب الصعيد 44 45

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول على "حلايب - شلاتين" على فترات متقطعة "70 % تقريبا".



الأحد 8 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 39 41

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 45 46

الإثنين 9 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 37 39

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 43 44

الثلاثاء 10 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 37 39

السواحل الشمالية 32 35

جنوب سيناء 39 42

شمال الصعيد 38 40

جنوب الصعيد 42 43

الأربعاء 11 أغسطس

القاهرة والوجه البحرى 38 40

السواحل الشمالية 33 35

جنوب سيناء 42 44

شمال الصعيد 40 42

جنوب الصعيد 42 43