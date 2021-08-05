عاجل.. وفاة حسب الله الكفراوى

جدة - نرمين السيد - وكتب عبد العزيز الكفراوى على صفحته الشخصية على فيسبوك: "توفى إلى رحمة الله تعالى م. حسب الله الكفراوى.. أوصيكم بالدعاء". عمل الكفراوى، وزيرا للإسكان لمدة 16 عاما من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993، وعين محافظا لدمياط فى نوفمبر عام 1976، ثم رئيسا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيبا للمهندسين العام 1991، ويصفه البعض بلقب "أبو المدن الجديدة"، لإشرافه على تنفيذ الجيل الأول لعدد من المدن الجديدة، أبرزها 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، ومراقيا.

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