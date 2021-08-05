أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر يوليو

جدة - نرمين السيد - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الفعاليات المميزة، خلال شهر يوليو، تنفيذًا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لدى فئات المجتمع كافة، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى لرفع معدلات الأداء والتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.





ونظمت قوات الدفاع الشعبى مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة القاهرة بكل أجهزتها التنفذية ومديرية الأمن للوقوف على مدى جاهزيتها لمجابهة المواقف الطارئة وفرض بعض السيناريوهات الطارئه، وعرض عددًا من الأزمات ببعض المحافظات خلال المرحلة السابقة، لتنمية مهارات الأجهزة التنفذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث والأستخدام الأمثل لموارد المحافظة، بحضو عددًا من طلاب جامعة عين شمس.

وعلى جانب آخر، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارة لعدد من طلاب الجامعات للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بواسطة مديرى التربية العسكرية للجامعات الحكومية المصرية، بواقع زيارة يوميًا طوال فترة إقامه المعرض إيمانًا من القوات المسلحة بأهمية تشجيع الطلاب على القراءة والإطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعى الثقافى داخل المجتمع الجامعى.

وفى مجال تطوير منظومة التعليم الجامعى، تم عقد العديد من دورات التربية العسكرية لطلبة الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة على المنصات الإلكترونية للجامعات نظرًا لظروف جائحة كورونا وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الطلاب والنهوض بالانضباط الذاتى لديهم، إذ حصل 79 ألفًا و185 طالبًا على دورة التربية العسكرية بنجاح، حيث تعتبر مادة التربية العسكرية من المواد الأساسية التى لها دورًا فعالاً فى ترسيخ مبدأ المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الجيل الجديد ولتعزيز قدرته على مجابهة التحديات الثقافية والفكرية الحاليه كما تم تطوير المحتوى الدراسى وطريقة التدريس بما يتناسب مع المستوى العلمى المعرفى للطلبة من خلال تدريس موضوعات تتعلق بالتوعية القومية والتاريخ العسكرى والتهديدات المؤثرة على الأمن القومى والشائعات والحروب غير النمطية ومكانة الشهيد ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة.

وعرفانًا بتضحيات الشهداء، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عددًا من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكيه لرفعه شأن مصرنا الغالية.