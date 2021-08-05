وزير الأوقاف السودانى الأسبق: التحول الرقمى أصبح واقعا ملحا فى الإفتاء

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد الياقوتى وزير الأوقاف السودانى الأسبق، إن دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم استطاعت عبر مؤتمرها العالمى السادس أن تجمع العلماء والمفتين من مختلف دول العالم حول موضوع الساعة الذى تناولته محاور المؤتمر.





وأضاف، وفقا لبيان صحفى، أننا فى عصر تكثر فيه النوازل والمستجدات، مما يحتم علينا أن نفعِّل الفتاوى المجمعية التى تلم شمل الأمة وتحقق الاستقرار فى المجتمعات. وأشار الياقوتى إلى أن التحول الرقمى داخل مؤسسات وهيئات الإفتاء هو الآخر أصبح واقعًا ملحًّا، وهو ما اختبرنا ضرورته منذ بداية جائحة كورونا حتى تستطيع أن تلبى هذه المؤسسات حاجات المسلمين وتساؤلاتهم المستجدة. وتوجه وزير الأوقاف السودانى الأسبق بالتهنئة وخالص الدعاء إلى فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، على نجاح المؤتمر وما أعلن فيه من إنجازات ومشروعات هى بحق تحقق واجب الوقت الإفتائى.



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