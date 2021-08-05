وكيل الأزهر من مراكز تصحيح الشهادة الثانوية: لا تهاون فى مستقبل أبنائنا

جدة - نرمين السيد - تابع فضيلته، وفقا لبيان صحفى، أعمال التصحيح واطمأن على معدلات التصحيح وجودته والتزام المصححين بتنفيذ التعليمات الخاصة بمراكز التصحيح، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حرصًا على سلامة الجميع.

وأكد الضوينى، خلال تفقده لأعمال التصحيح على ضرورة المراجعة الدقيقة لإجابات الطلاب حرصًا على مصلحة أبناء الأزهر والحفاظ على حقوقهم، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون أو التقصير فى التصحيح، موجهًا الشكر لكافة المشاركين فى أعمال التصحيح على الجهد المبذول، للانتهاء من التصحيح فى أسرع وقت، متمنيًا لكافةِ أبناء الأزهرِ النجاح والتوفيق.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طالبا، 49 ألفا و708 طلاب، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفًا 754 طالبًَا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبًا، 32 ألفًا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفًا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 الفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.