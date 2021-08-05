/644014/موعد-مباراة-السوبر-الإفريقي-لكرة-اليد-بين-الأهلي-والزمالك

تقرر إقامة مباراة السوبر الأفريقى لكرة اليد، بين الأهلي والزمالك يوم 18 أغسطس الجارى بدلا من يوم 23 من الشهر نفسه، ويقام اللقاء فى القاهرة بدلا من المغرب بعد إعتذار النجم الساحلى التونسي عن مواجهة الزمالك ليتم استقرار الاتحاد الافريقي علي النادي الأهلي ليكون البديل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء إختيار النادى الأهلى بعد موافقة القلعة الحمراء على خطاب الإتحاد الأفريقى الذى تم إرساله فى الأيام القليلة الماضية ليصبح بديلا للفريق التونسى .

ويأتى اعتذار النجم بسبب الأزمة المادية التى يعانى منها الفريق، ما أدى لرحيل عدد من نجومه، ليتسبب ذلك فى تفكير المسئولين فى الاعتذار عن المشاركة .

منتخب اليد

انتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد، ومنتخب فرنسا بنتيجة 27/23، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

احداث المباراة

حقق منتخب فرنسا الفوز على منتخبنا الوطني لكرة اليد، بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وتعادل منتخب اليد مع فرنسا 7/7، في أول 15 دقيقة من عمر الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، واستمر التعادل طيلة الشوط الأول، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بنتيجة 13/13، ثم تمكن لاعبو فرنسا من الفوز بالمبارة في الشوط الثاني من المباراة، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/23.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.