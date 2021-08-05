/644012/العاصمة-تستعد-لدوري-مستقبل-وطن-وأمانة-القاهرة-تنهي-الإجراءات

عُقد الاجتماع التنظيمي الاول الخاص بدوري "مستقبل وطن في نسختة الثالثة" بمقر أمانة الحزب بالقاهره بحضور أمناء الاقسام وأمناء التنظيم برئاسة النائب محمد ماهر " أمين العاصمة" وعضوية اللجنه المشكله من جمال موسي "أمين العضوية" و محمود مُسلم "أمين المجالس المحلية" طارق كمال "أمين الشباب" و عمرو عبد المجيد "أمين الاعلام "وخلال اللقاء تم عرض التفاصيل الخاصه بالنسخة الثالثة من البطولة وكيفية العمل علي تنظميها بأفضل طريقة ممكنة خلال الفترة القادمة.

دوري مستقبل وطن يستهدف الفئة العمرية من 18 حتى 35 عامًا على 4مراحل حيث الأول منها علي مستوي الوحدات الحزبية المختلفة بكافة المحافظات ويتم التصفية فيما بين كل الوحدات الحزبية داخل كل محافظة، ويتم تصعيد الفائز للمستوي الثاني وهو المنوط بمستوي المركز ويتم التصفية فيما بينهم من أجل الانتقال للمرحلة الثالثة بالمحافظة، ومن تجميع كل الفائزين علي مستوي كافة المحافظات والتصفية فيما بينهم من أجل الوصول للبطل.

التقديم والاشتراك بدوي مستقبل وطن يكون من خلال خطوات سهلة وبسيطة ويتم اتباعها منذ العام الأول له، حيث من لديه رغبة فى عمل فريق لكرة القدم فى أي مكان في مصر سيكون ما عليه سوي التوجه لأي مقر من مقرات حزب مستقبل وطن سواء في القرية أو المركز أو الحي أو المدينة أو المقر الرئيسي بالمحافظة، ومن ثم العمل علي ملئ الاستمارة الخاصة بتكوين فريق في الدوري.

كما سيقوم الراغب بالمشاركة بملئ استمارة لكل لاعب والبيانات الخاصة به مرفق بها صورة من البطاقة وصورة شخصية لكل لاعب وأيضا المدير الفني والمدير الإداري، مع مراعاة أن تكون الشروط التى تم وضعها فى المسابقة متوافقة مع راغبي المشاركة، حيث يحق لكل فريق تسجيل عدد8لاعبين علي أن يكون سن اللاعب من 18لـ35عام ويحق لكل فريق تسجيل لاعبين اثنين فقط كحد أقصي يتجاوز سنهم 35 عام وقت تسجيل البطولة.