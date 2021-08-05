بسبب أحمد بدير..مي العيدان تقاضي الإعلامي سيد علي

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دوت الخليج يرصد سبب مقاضاة مي العيدان لسيد علي

وجاءت الشكوى المقدمة ضد سيد علي من قبل مي العيدان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” اذ كتب: “تعلن الاعلاميه مي العيدان عن بدأها في إجراءات رفع قضية سب وقذف وتشهير من خلال مكتب المحامي ضاري الواوان بالقاهره ضد المذيع المدعو سيد علي وعلى قناة الحدث اليوم حيث قام الأخير من خلال برنامجه في هذه القناة بشتم الاعلاميه بأفظع الألفاظ مشبه أموالها بأموال الراقصات و الدعارة وأنها غير متربية و أن أهلها لم يربوها ومدرسيها بالمعهد لما يربوها ووصفها بهذه الأشكال وعدد كبير من السباب”.

أحمد بدير السبب الرئيسي لأزمة العيدان مع سيد علي

وأوضحت الصفحة الرسمية لمي العيدان السبب الرئيس لتلك الأزمة بينها وبين سيد علي مشيرة إلى أزمتها مع الفنان أحمد بدير، فتابعت: “وذلك بسبب قضيتها وخلافها مع احمد بدير والذي تمت براءتها منها بحكم محكمه و على عدد من الحلقات مما يدل ويؤكد موافقة قناة الحدث الذي يبث برنامجه من خلالها واقتناعها بما تلفظ به ضدها”.

موقف مي العيدان من سب سيد علي لها

وتابعت الصفحة لافتة إلى موقف مي العيدي من سب وقذف سيد علي لها: “وقالت مي العيدان أنا كنت أملك أن أرد عليه وبما تلفظ به ضدي من إساءات وإدعاءات كاذبه ولكني فقط اكتفيت بسحب المقاطع الذي أساء لي بها من على اليوتيوب الخاص بالقناة وانتظرت حتى أحصل على حكم البراءة الذي حصلت عليه بالفعل لإيماني بنزاهة القضاء الكويتي الذي قرر أحمد بدير ان يكون الحكم بيني وبينه ولان انا على قناعه اني لم اشتمه ومع العلم ب ان قضيتي على سيد علي و على قناة الحدث لن تكون هي القضيه الوحيده التي سوف اقوم برفعها بمصر على من اساء الي بهذا الموضوع بالسب و القذف الذي تعرضت له و الرجوع بالتعويض المادي و المعنوي وأعلن اني سوف اقوم بتبرع بجميع تلك التعويضات لمساعدة الأيتام والمحتاجين وبناء بيوت العباده في مصر على روح امي المتوفيه اما بالنسبه لمن تكلم وخاض بهذه القضيه واعترض علي او ضدي او خالفني دون سب او قذف أو طعن علني فيني او اهانه فلن أقيم عليه اَي شكوى أو رفع قضيه لأن من حق اي شخص ان يكون معي أو ضدي”.

أزمة مي العيدان و أحمد بدير

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان، أثارت الجدل منذ فترة بعدما وصفت الفنان الكبير أحمد بدير بـ«الأقرع»، عندما نشرت صورة له هو وابنته وعلقت عليها قائلة: "صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع"، وأثارت تلك الكلمة غضب الفنان أحمد بدير، لترد عليها ابنته سارة عبر انستجرام: " طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست أستاذة مي العيدان".

وأضافت: "أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصًا التنمر على الفنانين، بس حابة أوضحلك كام حاجة كده.. أولًا أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة.. واعتقد إنك شوفتى ده كفاية فى هجوم الوطن العربى كله عليكى اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللى ردت غيبتنا".