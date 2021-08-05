رسميا.. منافس منتخب اليد على برونزية أولمبياد طوكيو 2020

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تم تحديد منافس المنتخب الوطني لكرة اليد، في منافسات التتويج بالميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج منافس مصر على برونزية أولملبياد طوكيو 2020:

منافس مصر

يواجه منتخب فراعنة اليد، منتخب إسبانيا، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو 2020، وذلك حتى يتم تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

وانتهت مباراة المنتخب الوطني لكرة اليد، ومنتخب فرنسا بنتيجة 27/23، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وعلى الجتنب اتلأخر خسر منتخب إسبانيا من نظيره منتخب الدنمارك.

وبتلك النتائج يتقابل كل من مصر وإسبانيا، في منافسات التتويج بالميدالية البرونزية.

كما يواجه الدنمارك نظيره فرنسا في نهائي الأولمبياد.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.