فيلم «الإنس والنمس» يثير أزمة قوية بين أشرف زكي ورئيس الرقابة..تفاصيل

/644007/فيلم-الإنس-والنمس-يثير-أزمة-قوية-بين-أشرف-زكي-ورئيس-الرقابةتفاصيل

إفتعل العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي، أزمة قوية بين الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلة ورئيس جهاز الرقابة د. خالد عبدالجليل، بعد أن أعطى الأخير تصريحًا بعرض العمل دون الرجوع إلى نقابة الممثلين

دوت الخليج يرصد شكوى أشرف زكي ضد خالد عبدالجليل

وتقدم أشرف ذكي بشكوى إلى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ضد د. خالد عبدالجليل من خلال الإستعانة بالمحامي شعبان سعيد الذي أوضح بأن الرقابة سمحت بعرض فيلم الإنس والنمس دون سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثيلية، ودون الحصول على الفوتشر من النقابة لممارسة اختصاصها كنقابة للمهن التمثيلية تقوم بمسئوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

تفاصيل شكوى أشرف زكي ضد رئيس الرقابة

وجاء في الشكوى المقدمة أن أشرف زكي يرغب في التحقيق في كون المشكو في حقه خالد عبدالجليل مرتبطًا بمصالح مالية مع الشركة المنتجة من عدمه، سيما أنه تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في غرفة صناعة السينما، ومنتج الفيلم وكيل الغرفة، علاوة على استغلال وظيفته كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية والتدخل في شئون النقابة التي يمثلها الشاكي.

وذكر المحامي شعبان سعيد رغبة أشرف زكي في التحقيق في كون المشكو في حقه رئيس الرقابة خالد عبدالجليل مرتبط بمصالح مالية مع الشركة المنتجة من عدمه، سيما أنه تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في غرفة صناعة السينما، ومنتج الفيلم وكيل الغرفة.

العرض الخاص لفيلم الإنس والنمس

الجدير بالذكر، أنه شهدت أحد السينمات الكبرى في أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع إحتفال أبطال فيلم «الإنس والنمس» بالعرض الخاص للعمل، على رأسهم الفنان محمد هنيدي والفنانة منة شلبي وشريف الدسوقي وصابرين وذلك في مساء يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر أغسطس.

وتدور أحداث فيلم «الإنس والنمس» في فترة الخمسينيات، حول موظف في أحد المصالح الحكومية والذي يجسده الفنان محمد هنيدي، يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزل كبير وملاهي أطفال، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن حيث إن الملاهي والمنزل مسكونان من العفاريت، هو من بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقي، عارفة عبد الرسول، صابرين وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.